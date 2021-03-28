Çocuk Evleri'nden şampiyonluğa

Yelda GÖKDAĞ



BEDEN ÖĞRETMENİ YÖNLENDİRDİ



Niğde'de yaşayan ikiz kardeşler Cansel ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldiklerinde babaları yaşamını yitirdi. Anneleriyle birlikte Gaziantep'teki dayılarının yanına yerleşen kardeşler, 13 yaşına geldiklerinde maddi imkansızlıklar nedeniyle Niğde'deki Çocuk Evleri'ne verildi. Burada beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle halter sporuna başladılar.

HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞUYORLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması ve bakımı altında bulunan 19 yaşındaki ikiz kardeşler halterde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dünya şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa'da üçüncülük elde etti. Cansel ve Aysel'in hedefi şimdi de, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak için ter döküyor. Cansel ve Aysel kardeşler, "Hedefimiz ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek, Olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonaları'nda madalya almak. Halter sporunu yapmak isteyen arkadaşlarımızın çok çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Bu spor, emek ister" dedi.

ALTIN ÇOCUKLAR DESTEKLENİYOR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Evleri'nde büyüyen çocukların hayallerini desteklemeye devam ediyor. Bu evlerde büyüyen her bir çocuk hedeflerine ulaşmaları için tek tek desteklenirken, özellikle herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesi için özel çaba harcanıyor. Bugüne kadar Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde 10 farklı branşta toplam 13 milli sporcu, 40 farklı branşta toplam 2 bin 391 lisanslı sporcu, 41 farklı branşta toplam 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuk yetiştirildi.