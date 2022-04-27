OKUL YILLARINDA SORUNLAR VARDI

Batman'da dünyaya gelen Serpil Oktay (30), 4 yaşında iken kız kardeşi ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. İki kardeş bir süre sonra Eskişehir'de bir aile tarafından evlatlık alındı. Oktay kardeşler ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra ailevi sorunlar nedeniyle lise eğitimine devam edemedi. Birçok badireler atlatan Oktay, 18 yaşında evlendi. Liseyi dışarıdan bitiren genç kadın, eşi ile Tokat'a yerleşti.

Serpil Oktay, "Birçok badireler atlatmak zorunda kaldım. Benim hikayem 4 yaşındayken babamın bazı rahatsızlıkları annemin de okuma yazma bilmemesinden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmekle başlıyor" dedi.

ÜÇ YIL İÇİNDE BU DURUMA GELDİ

Çocuklarını organik ürünlerle beslemek isterken üzüm suyundan kuşburnu marmelatı yaptı ve satmaya başladı. O kadar çok ilgi gördü ki talebe yetişemeyince, devlet desteği ile 3 yıl önce organik ürünler üreten bir işyeri açtı. İşlerini geliştirip 15 kadın çalışan istihdam etti. Oktay, "Üç yılda bu duruma geldim. Ama geriye bakıp dönecek olursak, başarımın en büyük sebebi, geçmişimde yaşadığım acılardır" dedi.