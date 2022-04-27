VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı
BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz
Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Meral Akşener'in zor anları!
Suriye'de sıcak gelişme!
Savaş gemileri gönderildi! Yüksek teyakkuza geçildi
Maske kullanımında yeni döneme ilişkin genelge valiliklere gönderildi
Bellona ile evini hisset
Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi
İkinci S-400 paketi alınacak mı?
Rusya duyurdu: İki ülkeye doğalgaz akışı kesildi
Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar
Ters ışık kurbanı oldum
Tiyatro öncesi prova
Ayrıldılar
Esra'nın Jargon'u
İftarda buluştular
Hayali İngilizce gösteri
Panik gecesi
27 Nisan 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 13:00:00

Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan iş kadınlığına! Acı hayatı tatlıya çevirdi

ABONE OL

Dört yaşında çocuk esirgeme kurumuna verilen Serpil, Eskişehir'de bir aile tarafından evlatlık alındı. Sıkıntıları hiç bitmedi, okuyamadı ama ürettiği ‘marmelat' sayesinde iş hayatına girip iş veren olmayı başardı. Şimdi 15 kadına istihdam sağlıyor.

OKUL YILLARINDA SORUNLAR VARDI

Batman'da dünyaya gelen Serpil Oktay (30), 4 yaşında iken kız kardeşi ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. İki kardeş bir süre sonra Eskişehir'de bir aile tarafından evlatlık alındı. Oktay kardeşler ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra ailevi sorunlar nedeniyle lise eğitimine devam edemedi. Birçok badireler atlatan Oktay, 18 yaşında evlendi. Liseyi dışarıdan bitiren genç kadın, eşi ile Tokat'a yerleşti.

Serpil Oktay, "Birçok badireler atlatmak zorunda kaldım. Benim hikayem 4 yaşındayken babamın bazı rahatsızlıkları annemin de okuma yazma bilmemesinden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmekle başlıyor" dedi.

ÜÇ YIL İÇİNDE BU DURUMA GELDİ

Çocuklarını organik ürünlerle beslemek isterken üzüm suyundan kuşburnu marmelatı yaptı ve satmaya başladı. O kadar çok ilgi gördü ki talebe yetişemeyince, devlet desteği ile 3 yıl önce organik ürünler üreten bir işyeri açtı. İşlerini geliştirip 15 kadın çalışan istihdam etti. Oktay, "Üç yılda bu duruma geldim. Ama geriye bakıp dönecek olursak, başarımın en büyük sebebi, geçmişimde yaşadığım acılardır" dedi.

Etiketler : çocuk esirgeme kurumu marmelat evlatlık
Umut'lu tekli

Umut'lu tekli
23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor
Kızının adı Ela olacak

Kızının adı Ela olacak
'Canıma Minnet'i yorumladı

'Canıma Minnet'i yorumladı
Koruma gerginliği

Koruma gerginliği
Zeynep'li ilk kare

Zeynep'li ilk kare
Gençlik dizisinde

Gençlik dizisinde
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER