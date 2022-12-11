Çocuğunuz siber zorba olmasın

Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu uyarısı yapıldı. Ebeveynleri uyaran uzmanlar "Depresyon ve şiddet eğilimi olan çocukların internette gezindiği siteler mutlaka kontrol edilmeli" dedi.



ORTAK NOKTA: KIZGINLIK HALİ

Sosyal medya bağımlısı çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu uyarısı Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin'den geldi. Gezgin, 470 lise ve ortaokul öğrencisinin incelendiği "siber zorbalık" çalışması yaptıklarını belirtti. Gezgin, "Siber zorbalık ile akıllı telefon bağımlılığının birbirleriyle ilişkisini anlıyor ve gözlem yapabiliyoruz. İkisinin de ortak noktası var. Stres, depresyon ve şiddet eğilimi gibi durumlar var. İkisinde de kızgınlık ve agresiflik gibi durumlar ortak seyrediyor" dedi.

MEDYA OKURYAZARLIĞI OLMALI

Gezgin, okullarda medya okuryazarlığı dersine fazlasıyla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Medya okuryazarlık dersini iyi öğrenen çocukların siber zorbalıkla mücadele edebileceğini anlatan Gezgin ebeveynlere de şu öneride bulundu: "Ebeveynler elektronik ortamda da iyi, bilinçli birer ebeveyn olmalı. Çocuğunun hangi sitelere girdiğini kontrol etmeli. Aileler birlikte internette çocuğuyla vakit geçirmeli ya da kısıtlayıcı durumlar getirebilmeli. Örneğin ortaokul çağındaki çocuğa belirli süre internet kullandırmalı."

Oyun sitelerindeki tehlike



Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır.