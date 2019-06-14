Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,6064
  • Altın
    253,4807
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı
Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin
Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar
KADEM'den herkesi duygulandıran video! KADEM'den herkesi duygulandıran video!
Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor
İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok! İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok!
YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 12:14 | Cuma

Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çobanlık yaptıkları için eğitime ara veren ve ailesi ikna edilerek okullu olan Muhammed Çelik (12) ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah Çelik (9) ise 3'üncü sınıfı başarı belgesiyle tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Çelik kardeşlere merada hayvan otlattıkları sırada sürpriz yapıp, karnelerini verdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy'de oturan havyancılık yapan Çelik ailesinin 4 çocuğundan Muhammed ve Abdullah, çobanlık yaptıkları için eğitim yılı başlarında okulu bıraktı. Okul öğretmeni Nevzat Can ve meslektaşları, çocukların babaları Hüseyin Çelik ile görüştü. Yapılan görüşmelerle Hüseyin Çelik'in ikna edilmesiyle kardeşler yeniden okula başladı. Öğretmenleri tarafından 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'na alınan kardeşlere 160 saat ders verildi. Atladıkları dersleri, 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'yla alan kardeşler, kısa sürede uyum sağladı. Derslerinde başarılı olan Muhammed ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah ise 3'üncü başarı belgeleriyle tamamladı.

MERADA KARNE SÜRPRİZİ

Çelik kardeşlerin başarısını duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocuklara, hayvan otlattıkları Güzelköy'deki merada sürpriz yapıp, karnelerini verdi. Doç. Dr. Taşçıer, karnelerle birlikte çeşitli hediyeler verdiği Çelik kardeşlerin büyük zeka ve çalışkanlık örneği gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, Abdullah ve Muhammed Çelik kardeşlerin, dezavantajlı koşullarda yılmadan mücadele ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkıyla okula kazandırdığımız ama aynı zamanda büyük bir zeka ve çalışkanlık örneği göstererek üstün başarı elde eden iki kardeşimiz. Babaları köyde çobanlık yapıyor. Kendileri de burada babalarına her türlü görevlerinde yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin büyük mücadelesiyle okula kazandırdığımız çocuklarımız, hızlıca okuma yazmayı öğrendiler. Akranlarına hemen yetiştiler ve geçtiler. Çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu zor koşullarda okul aşkını gösterdikleri için biz de onları tebrik ve takdir etmek için buraya geldik. Karnelerini verdik. Aileleri de bize bu süreçte destek oldular. İnşallah onları daha iyi yerlerde göreceğiz. Daha iyi koşullarda göreceğiz. Onların hayalleri ve umutları var. Bizim de o umuda ve hayale ortak olacak şekilde çalışmalarımız olacak. Onların gelecekte toplumumuza, Diyarbakır'a, geleceğimize kazandıracağı çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede umarım daha güzel mesleklere, daha güzel hizmetlere vesile olacak bir dönemi geçirecekler. Biz el birliği ile yardımcı olacağız" dedi.

'UMUDUMUZ BU ÖĞRENCİLERİMİZİ İLERİDE DAHA İYİ BİR YERDE GÖREBİLMEK'

Öğretmen Nevzat Can ise Abdullah ve Muhammed Çelik'i okula kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Aileleri ile görüşüp ikna ettikten sonra okula kazandırdık. 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' kapsamında eğitime tabi tuttuk. Çok verimli geçti. Akademik başarısı, kendine özgüveni arttı. Şu an dersleri çok iyi durumda ve okula severek geliyorlar. Aile de artık destek veriyor. Umudumuz bu öğrencilerimizi ileride daha iyi bir yerde görebilmek" diye konuştu.

MUHAMMED ÖĞRETMEN, ABDULLAH DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Karnelerini ve belgelerini alır almaz babalarının yanına koşan kardeşlerden Muhammed Çelik, "Babama yardım ediyordum. Okula gitmiyordum. Nevzat hoca da 'Gel okul oku' dedi. Nevzat hocanın sayesinde okula geldim. Öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara ders vermek istiyorum. Hem derslerimi çalışıyorum hem de babama yardım ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çelik ise doktor olmak istediğini kaydederek, "Ben hep ineklerin yanına gidiyordum. Nevzat hoca babamların yanına gelip benim için 'Okula gelsin' demiş. Ben de okula geldim. Beni kursa aldı. Kurs çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla matematik çözdük. Hepsini doğru yaptık. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. İnsanları iyileştirmek istiyorum" dedi.

DHA

MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı
Başkan Erdoğan'dan 'karne günü' mesajı
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: DMW'nin başına ilk kez bir Türk geçti
Eski MİT'çiden flaş '11 Eylül' iddiası: 40 gün önce CIA'ye söyledik...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
150 yıllı tarihinde 7. kez taşınacak! Hazırlıklar başladı
Çalışmalar  7/24 devam ediyor... Dev projede sona yaklaşıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmek mümkün değil
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ