Çoban peynirini yeniden ürettiler

Geçmişte üretildiği Kars'ta gravyer ve kaşar peynirlerinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan "çoban peyniri" yeniden üretilerek sofralardaki yerini aldı. 1940'lı yıllarda yapılan peyniri tekrar yapan üretici İlhan Koçulu, "Çoban peyniri, 13 kilogram sütten, 1 kilogram alınan özel bir peynir çeşidi" dedi.

