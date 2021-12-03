VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte 128 maddelik tavsiye kararları
Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu TBMM'ye sunacağız"
Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
MİT ensesinden adam aldı
Darbedilen bebekten bir iyi haber daha!
Atak helikopterine entegre edilecek
Dikkat çeken Türkiye yorumu!
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'nin sistemine talip oldular: Bize de öğretin
Türk SİHA'sı satın alacaklar
Enflasyon oranı son dakika açıklandı!
AKINCI İHA'lar göreve hazır
Yeni insansız helikopterler envantere giriyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı!
Fitch'ten Türkiye kararı! Tahminleri yükseltti
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!
AB zorunlu aşıyı tartışıyor
03 Aralık 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:00:00

Çoban peynirini yeniden ürettiler

ABONE OL

Geçmişte üretildiği Kars'ta gravyer ve kaşar peynirlerinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan "çoban peyniri" yeniden üretilerek sofralardaki yerini aldı.

Geçmişte üretildiği Kars'ta gravyer ve kaşar peynirlerinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan "çoban peyniri" yeniden üretilerek sofralardaki yerini aldı. 1940'lı yıllarda yapılan peyniri tekrar yapan üretici İlhan Koçulu, "Çoban peyniri, 13 kilogram sütten, 1 kilogram alınan özel bir peynir çeşidi" dedi.

Etiketler : Çoban peyniri Kars gravyer ve kaşar peynirleri çoban peyniri
5 ayda ikinci ayrılık

5 ayda ikinci ayrılık
Türk insanı çok sadık

Türk insanı çok sadık
Dijitalin yıldızları buluşuyor

Dijitalin yıldızları buluşuyor
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı
Utangaçlık Hadise'si

Utangaçlık Hadise'si
Timsah Ateşi heyecanı!

Timsah Ateşi heyecanı!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER