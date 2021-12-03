03 Aralık 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:00:00
Çoban peynirini yeniden ürettiler
Geçmişte üretildiği Kars'ta gravyer ve kaşar peynirlerinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan "çoban peyniri" yeniden üretilerek sofralardaki yerini aldı.
Geçmişte üretildiği Kars'ta gravyer ve kaşar peynirlerinin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan "çoban peyniri" yeniden üretilerek sofralardaki yerini aldı. 1940'lı yıllarda yapılan peyniri tekrar yapan üretici İlhan Koçulu, "Çoban peyniri, 13 kilogram sütten, 1 kilogram alınan özel bir peynir çeşidi" dedi.