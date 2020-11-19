Çizilen hayaller gerçek oluyor

Çocuklara önce hayallerini çizmesi istenen çocukların resmettiği, bisiklet, oyuncak gibi malzemeler, destekçilerin de yardımı ile temin edilerek onlara ulaştırılıyor. Hayallerin gerçekleşmesine en büyük katkıyı ise kentte görevli polis ve askerler yapıyor.

Kağıda çizdiği bisiklet hayali gerçek olan çocuklardan Ahmet Onur Aluç (13), "2 ay önce Beyza ablam bize geldi ve resim çizmemizi istedi. Biz de çizip, ona verdik. Sonra birden hediyelerle çıkıp, geldi. Bisiklet çizmiştim ve hayalimdeki bisikleti bana getirdi" dedi.