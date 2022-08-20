Cirit sahalarının kadın hakemi

Manisa'nın Selendi ilçesinde oynanan Atlı Cirit çeyrek final müsabakalarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ebru Emine Toraman tek kadın hakem olarak dikkat çekiyor. Toroman, "Dedem cirit oynuyormuş bu ata sporu cirit sevgisi ondan bana kalan bir miras" diyor.

