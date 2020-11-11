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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:40:00

Çırak bulamadı, mesleğini eşine öğretti

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Antalya'nın Akseki İlçesi Hocaköy Mahallesi'nde kalaycılık yapan 79 yaşındaki Ömer Yüksel unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 66 yıldır sürdürüyor.

"Çelik çıkınca bakırlar rafa kaldırıldı. Bu mesleğe heves eden bile yok. Çünkü çelik tencereler çıktı, bu iş bitti" diyen Ömer Yüksel, yıllardır çırak yetişmediği için dükkanında eşiyle birlikte çalışıyor. Kalaycılığın tek başına yapılmayacağını söyleyen Yüksel, "Körüğü çekerken ve ateşi yakarken yardımcı lazım. Eşim yardım ediyor. Meslek ölmesin diye işimi ona da öğretiyorum" diye konuştu.

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