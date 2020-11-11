Çırak bulamadı, mesleğini eşine öğretti

"Çelik çıkınca bakırlar rafa kaldırıldı. Bu mesleğe heves eden bile yok. Çünkü çelik tencereler çıktı, bu iş bitti" diyen Ömer Yüksel, yıllardır çırak yetişmediği için dükkanında eşiyle birlikte çalışıyor. Kalaycılığın tek başına yapılmayacağını söyleyen Yüksel, "Körüğü çekerken ve ateşi yakarken yardımcı lazım. Eşim yardım ediyor. Meslek ölmesin diye işimi ona da öğretiyorum" diye konuştu.

