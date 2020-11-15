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15 Kasım 2020 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:38:00

Çıra diye yakıyorlardı altın değerinde çıktı

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Bayburt'un Aydıncık Köyü'nde köylülerin çıra zannederek soba tutuşturmada kullandığı doğal taş kehribar çıktı.

2018 yılında tespit edilen doğal kehribar rezervine Çinli takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu talip oldu. Köylülerin yıllarca ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın ihracına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı. Yetkililer, 2021 yılının ilk aylarıyla birlikte Çin'e doğrudan ihracata başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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