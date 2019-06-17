Cinnet mi cinayet mi?  

Korkunç olay, Ekinözü ilçesi Mimar Sinan caddesindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, dün sabah mesaiye gitmedi.

KAFALARINDAN VURULDULAR

Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk mahallesindeki evini kontrol etti. Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin kafalarından tabancayla vurularak yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Yozgat nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Yasin Delibaşı'yla Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı eşi Münevver Delibaşı’nın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yasin Delibaşı'nın cinnet getirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Öte yandan çiftin çocuklarının, tatil dolayısıyla Kahramanmaraş’ta akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.