21 Ocak 2021 Perşembe 23:21:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 10:24:00
Çinli tanrı misafiri
Kosova'dan ülkesi Çin'e Türkiye üzerinden kara yoluyla gitmek isteyen emekli pilot Dee Zhang, 6 gün önce İran'a sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
Gümrük kapısı kapalı olduğu için çıkış yapamayan ve bir pansiyona yerleşen Çinli pilotu Yüksekovalılar evlerinde misafir etti. Zhang, Yüksekova'ya 2 yıl önce Çin'den gelin olarak gelen Shan Shan'a da sürpriz yaparak evine konuk oldu. Shan, büyük mutluluk yaşadı.