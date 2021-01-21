Çinli tanrı misafiri

Gümrük kapısı kapalı olduğu için çıkış yapamayan ve bir pansiyona yerleşen Çinli pilotu Yüksekovalılar evlerinde misafir etti. Zhang, Yüksekova'ya 2 yıl önce Çin'den gelin olarak gelen Shan Shan'a da sürpriz yaparak evine konuk oldu. Shan, büyük mutluluk yaşadı.