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21 Ocak 2021 Perşembe 23:21:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 10:24:00

Çinli tanrı misafiri

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Kosova'dan ülkesi Çin'e Türkiye üzerinden kara yoluyla gitmek isteyen emekli pilot Dee Zhang, 6 gün önce İran'a sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Gümrük kapısı kapalı olduğu için çıkış yapamayan ve bir pansiyona yerleşen Çinli pilotu Yüksekovalılar evlerinde misafir etti. Zhang, Yüksekova'ya 2 yıl önce Çin'den gelin olarak gelen Shan Shan'a da sürpriz yaparak evine konuk oldu. Shan, büyük mutluluk yaşadı.

Etiketler : Çinli misafir Yüksekova
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