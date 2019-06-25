Cinayete teşebbüs

Akıl almaz olay Çeşme otoyolunda meydana geldi. İzmir yönüne giden 2 otomobilin sürücüsü, trafikte seyrettikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre bu şekilde seyreden taraflardan sağ şeritte seyreden otomobil sürücüsü, otomobilinin direksiyonunu kasten, tartıştığı sürücünün ilerlediği orta şeride doğru kırdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Bunun üzerine orta şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, aracını sıkıştıran magandanın kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırdı. Bu sırada, arkasından gelen başka bir otomobil aracına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu aracın önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği, kazaya karışan aracın sürücülerinin araçlarından indikleri, magandanın ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

TRAFİK EKİPLERİ PEŞİNDE

Trafik canavarı yüzünden ölümden dönen kazazedelerin, olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldukları, İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de videodan plakasını tespit ettikleri magandayı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.