Çınarlara bayram hazırlığı

AİLELERLE BULUŞMA PROJESİ



Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında çeşitli mahallelerde vatandaşların bayram öncesi saç, sakal tıraşı, manikür, pedikür ve cilt bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerini ücretsiz karşılıyor.

İsteğe ve ihtiyaca göre cilt, tırnak bakımı ile saç ve sakal tıraşı yapan öğrenciler, sundukları hizmetle mahalleliyi bayrama hazırlıyor.

SICAK DİYALOGLAR YAŞANDI



Aileleri evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapan öğrenciler, bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe döküyor. Okul müdürü Tuba Sungur "Çınarlarımızı öğrencilerimizle bayrama hazırlıyoruz. Tıraşlarını, cilt ve tırnak bakımlarını yapıyoruz. Bayram öncesi sıcak diyaloglar yaşanıyor" dedi.