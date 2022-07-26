ÜNLÜ OYUNCU DRAMA DERSİ VERDİ



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Silifke Gazi Çiftliği, bir yıl gibi kısa bir sürede yüzlerce kadının ve çocuğun eğitim alanı oldu. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlayacak; kooperatifçilik, gıda, satış ve pazarlama, dokuma kursu gibi birbirinden farklı alanlarda eğitimin verildiği Gazi Çiftliği'nde tiyatro eğitimi de veriliyor.

25 kadının eğitim aldığı tiyatro kursta Güldür Güldür'ün oyuncularından Özgün Aydın da drama eğitimi verdi.

PROFESYONELCE OYUN SAHNELİYORLAR



Turgut Özakman'ın 'Ah şu gençler' oyununun provalarını sürdüren kadınlar, oyunu ekim ayında sahnelemeyi planlanıyor. Oyuncu Özgün Aydın, "Provalar gayet profesyonelce, şaşırarak seyrediyorum. Bizim İstanbul'da nice yerlerde, yeni öğrencilerle yapamadığımızın aşama kat etmiş halini görmek mutluluk verici. Kadınların sabah çilekte çalışırken repliklerini ezberlemeleri, sonra gelip de burada aynı şekilde işlerini yapmaları çok değerli" dedi.