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26 Temmuz 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 19:30:00

Çilek toplarken replik ezberliyorlar! Tarladan tiyatro sahnesine!

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Silifke'de çilek tarlasında hasat yapan kadınlar, akşamları da buluşup tiyatro eğitimi alıyor. Yetenekleriyle eğitim verenleri şaşkına çeviren emektar kadınlar, provaları süren ‘Ah şu gençler' oyununu ekim ayında sahnelemeyi planlanıyor.

ÜNLÜ OYUNCU DRAMA DERSİ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Silifke Gazi Çiftliği, bir yıl gibi kısa bir sürede yüzlerce kadının ve çocuğun eğitim alanı oldu. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlayacak; kooperatifçilik, gıda, satış ve pazarlama, dokuma kursu gibi birbirinden farklı alanlarda eğitimin verildiği Gazi Çiftliği'nde tiyatro eğitimi de veriliyor.

25 kadının eğitim aldığı tiyatro kursta Güldür Güldür'ün oyuncularından Özgün Aydın da drama eğitimi verdi.

PROFESYONELCE OYUN SAHNELİYORLAR

Turgut Özakman'ın 'Ah şu gençler' oyununun provalarını sürdüren kadınlar, oyunu ekim ayında sahnelemeyi planlanıyor. Oyuncu Özgün Aydın, "Provalar gayet profesyonelce, şaşırarak seyrediyorum. Bizim İstanbul'da nice yerlerde, yeni öğrencilerle yapamadığımızın aşama kat etmiş halini görmek mutluluk verici. Kadınların sabah çilekte çalışırken repliklerini ezberlemeleri, sonra gelip de burada aynı şekilde işlerini yapmaları çok değerli" dedi.

Etiketler : tiyatro eğitim özgün aydın
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