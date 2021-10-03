Çıkarcı eşe tazminat şoku!

Ankara'daki bir boşanma davasında kadın, kendisini küfür edip evden kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük kocasından yoksulluk nafakası ve tazminat istedi. Yerel mahkeme, kadının maddi çıkar amacıyla evlendiği gerekçesiyle daha kusurlu olduğuna hükmetti. Çifti boşayan hakim, kocası hakkında çeşitli söylemlerde bulunan kadının 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kadının itirazı üzerine dava istinafa gitti. Üst mahkeme, kadına nafaka bağlanmasını kararlaştırıp tazminatı da iptal etti. Bu kez de karara erkek itiraz etti, dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne gitti.

EVİ ÜZERİNE GEÇİRMİŞ

Yüksek yargı, istinafın kararını bozdu. Kadının evlenmeden 3 gün önce kocasının evinin tapusunu üzerine geçirdiği, evi parayla satın aldığını öne sürdüğü ancak tapu müdürlüğünden alınan bilgiye göre ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Kadının yakınlarına çocuklarının geleceği ve ev için evlendiğini söylediği belirlendi.

Çift arasında 47 yaş farkı olduğuna dikkat çeken Yargıtay'ın kararında kadının maddi çıkar için evlendiği, yaşananların erkeğin kişilik haklarına zarar verdiği ifade edildi. Böylece kadının nafakayı hak etmediği ve tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.