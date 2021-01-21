Çığ gibi büyüyen iyilik

Kurdukları yardımlaşma platformu 30 bin kişiye ulaşan iki arkadaş, “Evini bağışlayan da var, ekmeğini bölüşen de, yardım bekleyenlere kardeş aile oluyoruz” dedi.

ARKADAŞLAR ARASINDA BAŞLADI



Antalya’da yaşayan Demet Çileli ve Halit Mert, 2016 yılında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı. İkili, yardımsever ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için aynı yıl içerisinde 'Antalya Yardımlaşma Platformu' adlı bir grup kurdu. Arkadaşlar arasında başlayan grup, şimdilerde ise 30 bin kişilik gönüllü ordusuna döndü.

100 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORLAR

4 yıl içerisinde binlerce ailenin umudu olan grup, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor. Demet Çileli, “Çok büyük bir 'kardeş aile' projesiyiz” dedi. Halit Mert de, “4 yıl içerisinde çok şey başardık. Binlerce ev eşyası, erzak teslim ettik, 100'ün üzerinde öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz. İnsanların hayatlarına güzel dokunuşlar yaptık, güzel iyiliklere vesile olduk” diye konuştu.

Platform kurucusu Halit Mert, “Yeri geliyor erzak dağıtıyoruz, eşya taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan etkilenen bir gönüllümüz evini hasta yakınlarının ücretsiz şekilde konaklaması için bizlere verdi. Şu an o evde 5'inci hasta yakınımız ailesiyle yaşıyor" dedi.