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01 Ekim 2020 Perşembe 23:57:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 00:56:00

CHP'li İmamoğlu'nun cami rahatsızlığı! Logoları tamamen sildi

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami logosunu değiştirme gayreti dikkat çekiyor. İstanbul'da skandal uygulamalara devam eden İmamoğlu'nun cami rahatsızlığına vatandaşlardan tepki yağdı.

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cami amblemini her alanda değiştirmeye çalışıyor. İmamoğlu, geçen yıl İBB TV’deki cami amblemini değiştirip gökkuşağı rengine benzeyen bir logo koydurmuştu. Şimdi ise İmamoğlu, İBB Cep Trafik uygulamasındaki cami logosunu kaldırdı.

İBB CEP TRAFİK'TEKİ CAMİ LOGOSU DA DEĞİŞTİ

Bu kez de İBB Cep Trafik'in camili logosu değiştirildi. Ne olduğu tam anlaşılamayan renkli bir şekil logo yapıldı. İmamoğlu, daha önce de İBB TV'deki cami logosunu değiştirmiş ve yerine gökkuşağı renklerini andıran bir logo koymuştu.

1969 YILINDA BELİRLENMİŞTİ

İstanbul'un en önemli sembolu olan camilerin minarelerini belediyenin sembolü haline getirilmesi ise 1969 yılına dayanıyor. Yarım asırlık logo, dönemin İstanbul Valiliği'nin açtığı yarışmayla belirlenmiş, büyük beğeni toplamıştı.

Sabah

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