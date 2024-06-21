Bu yöntem süt taşmasını önlüyor!

Süt, içeriğindeki vitamin, mineral, kalsiyum ve iyot ile sağlık açısından faydalı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle sade bir şekilde tüketiliyor. Öte yandan kahve gibi bazı içeceklerle birlikte de içilebiliyor.

Bunun yanı sıra süt taşması problemi pek çok insanı rahatsız eder. Çünkü bu sorun oluştuğunda uğraştırıcı bir temizlik işlemini beraberinde getirir. Bu nedenle pek çok insan süt kaynatırken başında bekleyebiliyor. Ayrıca bu noktada süt taşmasını önlemede yardımcı olabilen bir yöntem de bulunuyor.

CEZVEDE SÜT KAYNATANLAR BUNU YAPIYOR

Cezvede süt kaynatan bazı insanlar, süt taşmasını önlemek için sıvı yağ kullanabiliyor. Çünkü sıvı yağ sayesinde süt taşması sorunu önlenebiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Tercih edilen cezveye istenilen miktarda süt doldurulur.

· Ardından cezvenin üst kısmına sıvı yağ sürülür.

· Bu sayede cezveye sürülen sıvı yağ, süt taşması problemini önleyebilir. Çünkü sütün geçmesini engelleyebilir.