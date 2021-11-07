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07 Kasım 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 16:30:00

Çevreci can dostlar

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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, İspanyol Begona Rodrigues, Edirne'de üniversite öğrencilerinin Meriç Nehri kenarında yaptığı çevre temizliğine 2 eşeği ve 5 köpeğiyle katıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, İspanyol Begona Rodrigues, Edirne'de üniversite öğrencilerinin Meriç Nehri kenarında yaptığı çevre temizliğine 2 eşeği ve 5 köpeğiyle katıldı. Sevimli dostlar, çalışmaları boyunca çevre gönüllülerinin yanından ayrılmadı.

Begona Rodrigues, Edirne'de sık sık çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin bu konuda duyarlı olduğunu belirten Rodrigues, "Hafta sonları pikniğe gelen insanları, giderken çöplerini de yanlarında götürmeleri konusunda uyarmak gerekiyor" dedi. Rodrigues, piknikçilere plastik malzeme kullanmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Plastikler doğada parçalanmıyor. Parçalandığında da kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Toprağa ve suya, oradan da yiyeceklerimize karışıyor. Bu, insanları ve hayvanları hasta ediyor. Çocuklarda hormonal problemlere yol açıyor. Bu kirliliği önlemek için plastik kullanımını azaltın" diye konuştu.

Öğrencilerden Hande Ertuğrul da toplumda herkesin çevre temizliğini kendine ders edinmesi gerektiğini ifade etti.

Meriç Nehri kıyısında çöp topladıklarını anlatan Ertuğrul, "Bu kısımda evler ya da şehirleşme olmamasına rağmen çevreden medikal atık, plastik atıklar, pikniklerden kalanlar, yani aklınıza gelebilecek bütün çöpler var." ifadelerini kullandı.

Beyzanur Özyurt da kentin dışında olmasına rağmen bölgede çok miktarda çöp bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünyamız maalesef iklim krizi yaşıyor. Buna rağmen insanların duyarsız davranması bizleri üzüyor. Umarım bu şekilde devam etmez. Maskeden plastik şişeye kadar her şey mevcut. Hafta sonları insanlar aileleriyle gelip temizlik yapabilirler. Hem kendimiz hem doğamız hem de gelecek nesiller için bu alışkanlığın güzel olabileceğini düşünüyorum."

Etiketler : Çevreci can dostlar Beyzanur Özyurt Plastikler Hande Ertuğrul
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