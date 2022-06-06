Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu" etkinliğine 555 bisikletli katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde toplanan bisikletliler buradan Çobanlı İskelesi'ne kadar pedal çevirdi.

Vali Zülkif Dağlı, gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini belirterek "Gençlerimiz,

çocuklarımız ve büyüklerimiz, hepimiz çevreci olacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Sporu bir yaşam haline getireceğiz" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Bu güzel şehrimizi doğru kullanmak zorundayız" dedi.