01 Haziran 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 16:30:00
Çete lideri Servet teyze!
Adana'da 16 yıl önce kimliğini kaybeden Servet Karaca'nın (45) hayatı kabusa döndü.
Adana'da 16 yıl önce kimliğini kaybeden Servet Karaca'nın (45) hayatı kabusa döndü. Hakkında çete lideri olmaktan dava açılan ve Kayseri'de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırmaktan yargılanan Karaca, "Kayseri'ye hiç gitmedim. Evimin önünde tişört ve terlik satarak geçiniyorum" dedi.
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