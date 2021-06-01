Çete lideri Servet teyze!

Adana'da 16 yıl önce kimliğini kaybeden Servet Karaca'nın (45) hayatı kabusa döndü. Hakkında çete lideri olmaktan dava açılan ve Kayseri'de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırmaktan yargılanan Karaca, "Kayseri'ye hiç gitmedim. Evimin önünde tişört ve terlik satarak geçiniyorum" dedi.

