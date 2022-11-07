Çeşme'de Gran Fondo rüzgarı esti
İzmir Çeşme'de altıncı kez gerçekleştirilen Veloturk Gran Fondo yarışlarında 13 ülkeden 1159 bisikletçi parkura çıktı.
İzmir Çeşme'de altıncı kez gerçekleştirilen Veloturk Gran Fondo yarışlarında 13 ülkeden 1159 bisikletçi parkura çıktı.110 kilometrelik Carraro Parkuru'nda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Özge Uzun birinci oldu. 63 kilometrelik Toyota Parkuru'nda da birincilik erkeklerde Ediz Ateş'in, kadınlarda Meltem Kılıç'ın oldu.
- 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
- Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
- TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
- Muğla için kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun
- İstanbul Boğazı'nda kaçak av denetimi
- Çeşme'de Gran Fondo rüzgarı esti