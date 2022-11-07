Çeşme'de Gran Fondo rüzgarı esti

İzmir Çeşme'de altıncı kez gerçekleştirilen Veloturk Gran Fondo yarışlarında 13 ülkeden 1159 bisikletçi parkura çıktı.110 kilometrelik Carraro Parkuru'nda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Özge Uzun birinci oldu. 63 kilometrelik Toyota Parkuru'nda da birincilik erkeklerde Ediz Ateş'in, kadınlarda Meltem Kılıç'ın oldu.