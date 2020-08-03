Çeşme'de 32 işletmeye 100 bin lira sosyal mesafe cezası
İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan ilçede çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başta eğlence merkezleri olmak üzere iş yerlerinde denetim ve kontrol yapıldı.
32 İŞLETMEYE 100 BİN 800 LİRA CEZA
Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik kontrollerin yapıldığı denetimde maske takmayan 116 kişiye toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandı, 32 işletmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 100 bin 800 lira para cezası kesildi.
ARANAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kontrollerde 617 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 6 aranan şüpheli yakalandı.
İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.
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