  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9712
  • Euro
    8,1978
  • Altın
    441,1970
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
Bahreyn'in çirkin açıklamalarına MSB'den sert yanıt
'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti
Jandarma ve emniyetten bayram dönüşü trafik denetimi
ABD'deki yangınlar söndürülemiyor
MSB: Hudut kartallarımız görevinin başında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
Adana Valisi Elban: Adana'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını ka ...
Uçan arabalarla ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu
Çeşme'de 32 işletmeye 100 bin lira sosyal mesafe cezası
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması
Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz
Yemen'deki Güney Devrim Hareketi Riyad Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkladı
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye ihraç etti
Vadide yerli oto hareketliliği: Dünya devleri yatırıma geldi
Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltında
03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:35:00

Çeşme'de 32 işletmeye 100 bin lira sosyal mesafe cezası

ABONE OL

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan ilçede çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başta eğlence merkezleri olmak üzere iş yerlerinde denetim ve kontrol yapıldı.

32 İŞLETMEYE 100 BİN 800 LİRA CEZA

Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik kontrollerin yapıldığı denetimde maske takmayan 116 kişiye toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandı, 32 işletmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 100 bin 800 lira para cezası kesildi.

ARANAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kontrollerde 617 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 6 aranan şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER