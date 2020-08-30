  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Protestoculara polis müdahalesi!
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Uzaktan eğitim yarın başlıyor
Hindistan'da şiddetli yağışlar!
Patlamanın olduğu 12 nolu ambarın içindekileri açıklayıné
"Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ilelebet yaşamaya devam edecektir"
Yemen ordusu Beyda'da stratejik mevzide kontrolü sağladı
Yerli otomobilde fiyatları düşürecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar 24 milyon dolara ulaştı
Cari açığa teknoloji freni
Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti
"Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz"
Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti
Ceren Duman cinayetinde korkunç detaylar! Boğazını peçete ile tıkamışlar
Fahrettin Koca'dan 30 Ağustos mesajı
Kalın'dan sert tepki: Modern barbarlar!
Bakan Akar'dan net mesaj: TSK uluslararası haklarımızı korumakta kararlıdır
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! O bölgeye asker gönderdiler
BAYKAR'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA açıklaması: Testi başarıyla gerçekleştirildi
NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
Büyük Zafer'in 98. yılı dönümü
"Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
Başkan Erdoğan minik Sercan'ın babasıyla görüştü
Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
30 Ağustos 2020 Pazar 15:01:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 15:07:00

Ceren'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar

Kaynak: DHA

ABONE OL

İzmir'in Borvova ilçesinde gerçekleşen Ceren Duman cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in boğazında peçete bulunması sonrası şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. (16) ve arkadaşı S.Ö.'nün (16) genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğünü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in boğazında peçete bulunması sonrası şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi.

DHA'da yer alan haberde şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu. Ceren’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı.

"UYUŞTURUCU KULLANDIK, FENALAŞTI"

Ceren’in ölümünün ardından gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini söyleyerek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp, götürüp gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi.

S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımlarını sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

İTİRAF ETTİLER: KÖTÜ KOKUYU ENGELLEMEK İÇİN YAPTIK

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Duman’ın boğazında peçeteye rastlandı. Bunun üzerine şüphelilere, bu detay da soruldu.

Peçeteyi Ceren’in boğazına tıktıklarını kabul eden şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi. İki şüphelinin verdiği ifadede, Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geldiğini, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER