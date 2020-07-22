  • BIST
    118080
  • Dolar
    6,8524
  • Euro
    7,9313
  • Altın
    410,8050
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Altun: Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur
'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü yatırılacak
Bakan Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi
HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
Eşini defalarca kez bıçaklayıp, 'intihar etti' iddiasıyla sağlık ekiplerini aradı
Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Damla, Bursa'da bulundu
Ceren'in katili cezadan kurtulmak için bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifadeler
Türk bilim insanlarından koronavirüs ile ilgili önemli çalışma
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Van kahvaltısı 'coğrafi işaret' belgesi aldı
MGK toplantısı sona erdi: Bildiride Libya vurgusu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cezayirli mevkidaşı Bukadum ile Libya'yı görüştü
Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist Silopi'de teslim oldu
Gazze'deki alimler İsrail'in kapatma kararını protesto etti
ABD'den aşı hamlesi! Potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
ABD'de Kovid-19 salgınında 1092 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Davanın bizzat takipçisi olacağız
Mısır ve Rusya Hafter'i kurtarır mı? Savaşın yeni adı Sirte
22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:51:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:51:00

Ceren'in katili cezadan kurtulmak için bu kez de Yargıtay'a başvurdu

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç, hakkındaki cezanın bozulması için bu kez de Yargıtay'a başvurdu. İstinaf başvurusunun reddedilmesinden sonra, hakkında verilen müebbet hapis cezasına karşı Yargıtay'a temyiz başvurusu yapan Özgür Arduç, mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, “usul ve yasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. Katil Arduç aldığı müebbet hapis cezasına karşı ilk olarak “eksik inceleme yapıldığı” gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 19 Haziran’da verdiği kararda, Ceren’in katili Özgür Arduç’un Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamasının hukuka uygun olduğuna görüşüyle başvuruyu reddetti.

Katil Arduç, istinaf mahkemesinden sonra Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkını da kullandı. Avukatı aracılığıyla 14 Temmuz’da Yargıtay’a başvuru yapan Özgür Arduç istinaf başvurusunun reddedilmesi nedeniyle temyiz kanun yoluna başvurma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirtti.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, “Raporda ‘Aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum” diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç’un talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı. Arduç’un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER