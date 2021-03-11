Ceren savaşında artık yalnız değil

İki yıl önce Ceren Uçaryılmaz'a (26) Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezuniyetine 1 ay kala, kemik kanseri teşhisi konuldu. 5 ameliyat geçiren genç kız ailesinin de desteğiyle hastalığı yendi. Ceren bu yıl, Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapmaya başladı.

YAN ETKİLERİ ORTADAN KALDIRMALI

Mide kanserinde ilaç direnci üzerine çalıştığını söyleyen Ceren, "Amacım, kanserin yenilebilir bir hastalık olduğunu göstermek. Yeni bir kemoterapi ilacı bulmak ya da hangi hastalar, hangi ilaçlarla daha iyi tedavi olur? Bu hastalık yan etkisiz nasıl atlatılır? gibi soruların cevabını bulacak bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum" diye konuştu.

Ceren Uçaryılmaz, "Hastalığı yaşamış biri olarak yeni bir kemoterapi ilacıyla yan etkisi daha az, güçlü tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var" dedi.