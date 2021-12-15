Cep telefonuyla film çekti, şimdi vizyonda

İzmir'de amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin'in yazıp yönettiği ve cep telefonuyla çektiği "Tehlikeli Kamp" adlı filmi, üç sinema salonunda gösterime girdi. Buca Cennet Vadisi'nde yaklaşık 15 gün süren çekimlerin ardından tamamlanan ve iki hafta vizyonda kalan filmi 82 biletli seyirci izledi.

