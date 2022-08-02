Cemevi saldırganıyla irtibatlı 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: TRT Haber
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak'ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi. Saldırgan, daha sonra Mamak'ta iki cemevine zarar verdi.
45 dakika içinde 3 saldırı gerçekleştiren saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi İzmir'de 1 kişiyi ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.
Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklamasını yapmıştı.