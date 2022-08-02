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02 Ağustos 2022 Salı 00:45:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 00:45:00

Cemevi saldırganıyla irtibatlı 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: TRT Haber

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak'ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi. Saldırgan, daha sonra Mamak'ta iki cemevine zarar verdi.

45 dakika içinde 3 saldırı gerçekleştiren saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi İzmir'de 1 kişiyi ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cemevi
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