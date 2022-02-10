Çaycıdan örnek davranış: Herkes zam o indirim yaptı

Çaycıdan örnek davranış: Herkes zam o indirim yaptı

Bursa Osmangazi'nin İbrahimpaşa Mahallesi'nde okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede çay ocağı işleten Ahmet Çetinkaya, öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye öğrencilere çayı 1 liradan satmaya başladı. Esnafın örnek davranışı; herkes tarafından takdir edildi. Çetinkaya, fiyatı 2 lira olan çayı öğrencilere 1 liradan sattığını iş yerinin camına astığı afişle duyurdu.



Öğrencilere özel indirim yaptığını ifade eden Ahmet Çetin Kaya, "Ben öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye onlara yüzde elli indirimli satıyorum. Benim çay ocağımın bulunduğu bölgede çok sayıda okul var. Yaptığım indirim öğrencileri çok memnun etti. Buraya gelen öğrenciler fiyatı görünce 1 yerine 2 tane çay içiyor. Herkesi çay içmeye beklerim" dedi.