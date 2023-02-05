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05 Şubat 2023 Pazar 07:11:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 07:11:00

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kaynak: AA

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Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : çatalca yangın fabrika
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