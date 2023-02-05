Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.