Çarpana'yı gelecek kuşaklara aktarıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Ayfer Çalışkan, kare, üçgen, dikdörtgen veya çokgen şeklindeki delikli levhalar kullanılarak yapılan "çarpana dokuma"yı gelecek kuşaklara aktarmak için kurs açtı. Çarpana dokuma tekniğiyle yapılan ürünler kemer, kitap ayracı, yastık, çanta gibi tasarımları süslüyor.

