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06 Haziran 2021 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 20:30:00

Caretta caretta nöbeti

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Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için Antalya'da 'yaşam nöbeti' başladı.

Belek sahiline çadır kuran gönüllüler caretta caretta yuvalama alanlarına göz kulak oluyor.

YUVALARI BELİRLEYİP, İŞARETLİYORLAR

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip Antalya Belek'te, deniz kaplumbağaları için "yaşam nöbeti" başladı. Sahilde çadır kuran, akademisyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekip sayısı, salgın nedeniyle bu yıl azaldı. Çadır kenti andıran kampta ekip, gece sahile çıkan caretta carettaların yuvalarını tek tek belirleyerek işaretliyor.

DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAKLAR

Ekip üyeleri, gündüzleri de 30 kilometrelik sahili yürüyerek gözden kaçan yuvaları tespit ediyor. Gönüllüler, ekim ayının ortasına kadar kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahitlik edecek. Yoğun çalışma yürüten ekip üyeleri, önceki yıllara göre sahillerdeki yuva sayısının artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Proje asistanı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Belek Sorumlusu Kerem Yekta Atatunç, "Yuvalarda gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gerekli kafesleme çalışmalarını yapıyoruz. Geçen yıl bölgede yapılan çalışmalarda kendi rekorumuzu kırdık. İnsanlardan bu hayvanların doğal yaşamları bozulmaması için dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

Etiketler : caretta kablumbağa akdeniz
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