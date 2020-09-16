Çankırı'da 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaşım kısıtlaması
Kaynak: AA
Çankırı'da 65 yaş üzeri vatandaşlar, 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.
Çankırı'da 65 yaş üzeri vatandaşlar, 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.
Çankırı'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Vali Abdullah Ayaz, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Ayaz şunları kaydetti:
"65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içinde sigara içilmesi yasaklanmıştır."
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