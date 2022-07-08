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08 Temmuz 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 17:49:00

Çanı da yağmalayın!

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Antalya'da 22 metrelik kulenin tepesine 19. yüzyıl başlarında takılan saatin çalınıp yerine plastik saat takıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede 'sadece çan ile çekici'nin orijinal olduğu ortaya çıktı.

SON GÖREN TANIK BENZERİNİ YAPACAK

Antalya'nın simgelerinden Kaleiçi Saat Kulesi'nin restorasyonunda, 22 metrelik kulenin tepesine 19'uncu yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin çalınıp, yerine plastik saat takıldığının ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı. Yapılan araştırmada, orijinal parçalardan sadece çan bulunabildi. 1985'te tamirini yaparken orijinal mekanizmasını en son gören Recep Gürgen (75), saatin orijinaline uygun yeniden yapımı için çalışmalara başladı.

KAYIP PARÇALARIN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram saatin orijinaline uygun şekilde yeniden inşası için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kayıp parçalara ilişkin arşiv taramalarına devam ettiklerini de anlatan Karabayram, "En kısa sürede bütün bilimsel taramalar yapıldıktan sonra saatimizi Saat Kulesi'ne yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

SAATİN SES VEREN KAMPANASI DURUYOR

Gürgen, "Şu anda ancak eksiklerini görüyoruz. Eksik değimiz şeyde her şey eksik. Bir tek saatin ses veren kampanası (çan) ile sesi meydana getiren çekici mevcut. Başka herhangi bir şey yok. Şimdi orijinal haline getirmek için bütün bu mekanik aksamın meydana gelmesi lazım. Yani hiç olmaması, aynısı yapılamaz anlamına gelmez. Çünkü saat icat edileli 400- 500 sene oldu. O bakımdan herhangi bir eksiğimiz yok" diye konuştu.

Etiketler : kaleiçi saat kulesi restorasyon saat
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