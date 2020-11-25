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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:21:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:25:00

Cangöz'üne her şey feda

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12 yaşındaki Doruk Pala, gözleri görmeyen sokak köpeğinin tedavisi için kumbarasındaki tüm parasını bağışladı. Büyüklere vicdan dersi veren Doruk köpeğin adını da ‘Cangöz' koydu.

Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala (12), kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan bir derneğin, gözleri görmeyen ve ayaklarında rahatsızlık bulunan köpeğin tedavi masrafları için çağrısı üzerine harekete geçti. Çağrıya duyarsız kalmayarak harçlıklarından artırarak kumbarasında biriktirdiği parayı, köpeğin tedavisi için bağışladı.

GELECEKTEN UMUTLU OLMAYI ÖĞRETTİ

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, hayvansever Doruk’un katkılarıyla bir sokak hayvanının daha iyileşeceğini belirtti. Islattı, "Doruk bugün bizlere büyük bir vicdan dersi verdi. Büyüklerine gelecekten hala umutlu olmayı öğretti. Bu güzel evladımızın adını da 'Cangöz' koydu. Söz veriyoruz Cangöz dünyayı tekrar görecek" dedi.

Etiketler : Edirne Doruk Pala sokak hayvanları hayvansever Cangöz Yağmur Islattı
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