Cangöz'üne her şey feda

Cangöz'üne her şey feda

Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala (12), kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan bir derneğin, gözleri görmeyen ve ayaklarında rahatsızlık bulunan köpeğin tedavi masrafları için çağrısı üzerine harekete geçti. Çağrıya duyarsız kalmayarak harçlıklarından artırarak kumbarasında biriktirdiği parayı, köpeğin tedavisi için bağışladı.



GELECEKTEN UMUTLU OLMAYI ÖĞRETTİ

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, hayvansever Doruk’un katkılarıyla bir sokak hayvanının daha iyileşeceğini belirtti. Islattı, "Doruk bugün bizlere büyük bir vicdan dersi verdi. Büyüklerine gelecekten hala umutlu olmayı öğretti. Bu güzel evladımızın adını da 'Cangöz' koydu. Söz veriyoruz Cangöz dünyayı tekrar görecek" dedi.

