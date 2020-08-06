06 Ağustos 2020 Perşembe 14:29:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 14:29:00
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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