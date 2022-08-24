VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Akar, Konya'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Çanakkale'de hamile ve engelli personele "sağanak" izni
Guterres, Ukrayna Bağımsızlık Gününde 'barış' çağrısı yaptı
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak
İtalya Rus gazına bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor
McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Marmaris'te safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama
Yurt dışında çalışan Türk işçilere vergi istisnası hazırlığı
1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfına eğitim materyali götürecek tırlar yola çıktı
Boris Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı
THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gruplara kalmak istiyoruz
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Başkan Erdoğan'dan uluslararası müteahhitlik hizmetleri için 75 milyar dolar hedefi
"Yurt dışı müteahhitlik sektörünün yıllık proje tutarı 30 milyar doları geçecek"
KFOR, Kosova'nın kuzeyinde barikat kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:22:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:22:00

Çanakkale'de hamile ve engelli personele "sağanak" izni

Kaynak: AA-DHA-İHA

ABONE OL

Çanakkale ve bölgesinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller yarın idari izinli sayılacak.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Bu sebeple, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

KENTTE SAĞANAK VE FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ezine ilçesine bağlı Balıklı köyünde bir vatandaşın evinin çatısı ve elektrik hatları zarar gördü.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

ARAÇ SAHİPLERİ DOLUYA KARŞI ARAÇLARINI HALILARLA ÖRTTÜ

Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti.

Etiketler : Çanakkale valilik AFAD
4. kez konuk

4. kez konuk
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi
Yeni ikili

Yeni ikili
Artık daha sahici

Artık daha sahici
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek
youtube'da var konserde yok

youtube'da var konserde yok
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes