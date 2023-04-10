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Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
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10 Nisan 2023 Pazartesi 18:55:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 18:55:00

Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botları tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905", "TCSG-28" ve "TCSG-6" botlarıyla düzenlediği 4 ayrı operasyonda, Filistin ve Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Etiketler : Çanakkale Ayvacık ilçesi yabancı uyruk

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