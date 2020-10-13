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Çanakkale Boğaz'ı transit gemi geçişlerine kapatıldı
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13 Ekim 2020 Salı 13:51:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 13:51:00

Çanakkale Boğaz'ı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kaynak: DHA

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Çanakkale'de öğle saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce, boğaz Marmara'dan Ege'ye transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan bazı feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağmur öğle saatlerinde Çanakkale kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesiyle Marmara'dan Ege'ye, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yağmur bulutlarının ardından gelen kara bulutlar ise Çanakkale Boğazı'nın üzerini kapatınca, kentte gündüz vakti hava da karardı. Sağanak yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

Öte yandan sağanak ve fırtına nedeniyle, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçesine gün içinde yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Geyikli'den saat 14.00 seferleri iptal edildi.

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