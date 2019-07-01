Çanakkale Bayramiç'teki orman yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Köseler köyü yakınlarındaki Menderes Çayı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 1 helikopterle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yarım hektarlık alan zarar gördü.

AA