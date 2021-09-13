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13 Eylül 2021 Pazartesi 19:14:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 19:14:00

Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı.

Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Etiketler : Sahil Güvenlik Çanakkale düzensiz göçmen
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