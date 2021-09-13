Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı.

Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.