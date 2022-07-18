Kavurucu sıcaklar geliyor!

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18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:52:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:52:00

Can yakıcı sıcaklar geliyor o tarihe dikkat! Türkiye kavrulacak: Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar

Kaynak: Sabah

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Avrupa'da etkisi gösteren ve yaşamı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Kavurucu sıcaklıkların geleceği kritik tarih verilirken, orman yangınlarını da tetikleyebileceği konusunda uyarı yapılıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: Avrupa ve İngiltere'deki sıcak hava dalgası salı gününe kadar devam edecek. Bizi şu anda etkilemeyecek. Cumaya kadar etkilemeyecek.

Biz kıyısından köşesinden nasibimizi alacağız. Cuma günü etkilenmeye başlayacağız. Muğla Valiliği orman yangınları ile ilgili ikazda bulundu. Önümüzdeki hafta hem sağlığımız açısından hem de orman yangınları açısından dikkat edeceğiz. Ne kadar süreceğine bakacağız. En azından 2-3 gün sürecek gibi gözüküyor.

5 gün sürerse sıcak hava dalgası denir buna. İstanbul bugün 32 derece civarında. Bu sıcak hava dalgaları canımızı sıkacak gibi gözüküyor. Artık ezberimizdeki Türkiye iklimini aklımızdan çıkaralım. Artık Türkiye Akdeniz ikliminde değil, kurak iklimde. Artık biz iki mevsimlik bir iklime gidiyoruz.

'GÖLGENİ GÖRMÜYORSAN GÖLGEYE KAÇ'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Sağlık ve yangınlar konusunda uyarıda bulunarak "Sıcak hava dalgalarında bizim vatandaşa söylediğimiz şey gölgede, hafif, yavaş ve sulu bir yaşam sürmeleri.

Çocuklar için de 'Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç' diye bir sloganımız var. Özellikle güney bölgelerde bitkilerin içerdiği su miktarı çok azalacak, yanmaya müsait hale gelecek. O yüzden dışarıda ateş yakmak gibi kıvılcım çıkaran her türlü şey yasaklanmalı ve halkın da buna dikkat etmesi gerekli.

ALÇAK BASINÇ ENGELLİYOR'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz: Sıcaklıklar Avrupa üzerinde konuşlanmış durumda. Şu an itibarıyla yurdumuzun kuzeyinde ve batısında Avrupa üzerindeki yüksek basıncın doğuya doğru hareketini engelleyen kuvvetli bir alçak basınç merkezi var.

Genel itibariyle baktığımızda haftanın ikinci yarısından sonra yurdun iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları bir miktar artıyor ve mevsim normalleri civarına geliyor. Şu an itibariyle sıcak hava güney kesimlerde, Akdeniz bölgesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hâkim.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeni'de ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında. Önümüzdeki 10-12 günlük periyotta yüksek sıcaklıklar Avrupa'da etkili olacak ancak yurdumuzda o kadar etkili bir sıcaklık beklemiyoruz.

BOL SIVI TÜKETİN SIK DUŞ ALIN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, 4 yaşından küçükler, 65 yaşından büyükler, hamileler, açık havada çalışanlar, obezler, evsizler, bakım hastaları, alkol ve madde bağımlıları ile kronik hastalığı olanların sıcak havalarda risk altında olduğunu söyledi. Sıcak havalarda en sık rastlanan ölüm sebebinin vücudun susuz kalması olduğunu ifade eden Karadağ, kuru sıcak hava dalgası beklenen günlerde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Susuzluk hissedilmese bile günde ortalama 2-2.5 litre sıvı tüketilmeli. Ayrıca her 1 saatlik yürüyüş ve spor için fazladan 2-4 bardak su içilmeli.

Vücut ısısısın yükselmemesi için sık sık ılık duş alınmalı.

Güneş gören pencereler panjur ve perdelerle gölgelendirilmeli, kapalı alanlar iyi havalandırılmalı.

Dışarıda açık renkli, hafif, bol, hava alan ve terletmeyen giysiler giyilmeli.

En az 15 faktör güneş kremi kullanılmalı.

Risk grubundakiler mümkünse saat 11.00-16.00 gibi sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalı.

Park edilmiş araçlarda bebek, yaşlı birey ve evcil hayvan bırakılmamalı.

GÜNEY SICAK KARADENİZ YAĞIŞLI

Yurt genelinde hava sıcaklıkları özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerini etkisi altına aldı. Adıyaman'da dün termometreler 49 dereceyi gösterdi. Erzurum'da ise hava sıcaklığı seviyesi 35 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Doğu ve Güney Doğu'da yüksek sıcaklıklar yaşanırken, yurdun kuzey kesimlerinde ise hava mevsim normallerinde olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ile Marmara Denizi'nde bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği, öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Etiketler : sıcak çöl sıcakları istanbul
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