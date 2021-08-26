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26 Ağustos 2021 Perşembe 19:26:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 19:27:00

Can kaybında rekor: 257 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 205 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı can kaybı koronavirüs vaka sayısı
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