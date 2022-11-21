‘Çan' heyecanı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile Adıyaman Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisi Şener Özcan, ortak çalışma ile bilim dünyasına yeni bitki türü kazandırdı.



'Adıyaman çanı' olarak adlandırılan türün tehdit altında olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "200 kadar köke sahip çan çiçeğimiz henüz bilim dünyasına tanıtılmışken, yöre halkının bu konuda çok titiz davranması gerekiyor. Bu bitkinin koruması büyük önem arz ediyor" dedi.