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22 Aralık 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 16:30:00

Can dostların polis ablası

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Antalya'dan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 ay önce tayin olan 22 yıllık trafik polisi Selma Tatlı hayvanlara olan düşkünlüğüyle herkese örnek oluyor.

Antalya'dan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 ay önce tayin olan 22 yıllık trafik polisi Selma Tatlı hayvanlara olan düşkünlüğüyle herkese örnek oluyor. Evli ve 2 çocuk annesi Tatlı, boş zamanlarını lojman yerleşkesinde yaşayan sokak kedilerine harcayarak can dostlarının beslenmesini ve hasta olanların tedavisinin yapılmasını sağlıyor.

Hayvan sevgisiyle herkese örnek olan Tatlı, vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor. Meslektaşlarından da destek alan Tatlı, site dışında gördüğü kedilere de çantasında taşıdığı mamaları ulaştırıyor. Selma Tatlı, kedilerle ilgilenmenin kendisini psikolojik olarak rahatlattığını söyledi. Özellikle sokak kedilerini koruma altına almaya ve onlara yuva yapmaya çalıştığını anlatan Tatlı, "Evimin bir köşesine almaya çalışıyorum, eşim müsaade ettiği ölçüde. Yoksa bütün kedileri eve dolduracağım bu şekilde. Ama elimden geldiğince sabah, öğle, akşam beslemeye çalışıyorum" dedi. Tatlı, "Çantamda sürekli mama var. Geçenlerde bir haftalık kediler aldım, onları besledim. Onları 5 haftalık olunca sahiplendirdim. Çok iyi durumdalar, hatta bizden daha iyi bakıyorlar. Bir kedim daha vardı, Veterinerlik Fakültesinde okuyan iki öğrenciye verdim. Onlar da çok mutlu etti beni. Öğrenci olmalarına rağmen evde kediye bakıyorlar." diye konuştu.

Elinden geldiği kadarıyla bütün kedilere bakmaya çalıştığını dile getiren Tatlı, "Özellikle kediler ince noktam, kırmızı çizgim. Kimseye de laf söyletmem. Onlarla konuşmak ve sohbet etmek beni çok mutlu ediyor. Mamaları kendi imkanlarımla almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Oğlunun da kendisine yardım ettiğini ve onun da sokaktaki kedilere sevgisinin arttığını bildiren Tatlı, "Hasta olduklarını görüyoruz. Diş problemi olan bir kedimizi tedavi ettirdik. Veteriner de çok yardımcı oldu bize. İnsanlar lütfen cam kırıklarını yere atmasın, kedilerin ayaklarına batıyor veya boğazlarına değiyor." dedi.

Etiketler : Can dostlar ANTALYA trafik polisi Selma Tatlı
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