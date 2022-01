Can dostlara masallar anlatıyor

Kırklareli'nde yaşayan Bülent Türker, yıllar önce bir köpeğin gözlerini tedavi ettirmesiyle başlayan hayvan sevgisi sayesinde her gün ormanlık alana giderek köpekleri besliyor. 10 yıldır Vize'de sokak hayvanlarını kaynattığı kemik suyu, konserve ve kuru mamayla besleyen Türker 'Karşılıksız sevgiyi can dostlarımızda buldum. Onlara her gün masallar da anlatıyorum' diyor.



Sokakta yaşayan hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlara masal da anlatan Türker, sadık dost olan sokak köpeklerini çok sevdiğini ve onların sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi. Bülent Türker, "Yıllar önce bir köpeğin gözlerini açtırmıştım, o köpek beni hiç bırakmadı. Onun sayesinde hayvan sevgisi başladı. Her gün geliyorum, onlara masallar, hikayeler anlatıyorum, karınlarını doyurduktan sonra oynuyoruz. İnsanlardan daha candan davranıyorlar. Hiçbir beklentileri yok." dedi. Türker, çevre köyleri dolaşıp hayvanları beslediğini ve bakımlarını yaptığını anlattı. Sokak köpeklerini beslemekten, onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Türker, şöyle konuştu: "İnsanlara 10 kere verirsin, bir kere vermezsin senden kötüsü olmaz. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Daha benim arabanın korna sesini duyunca ormandan geliyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Sabah bunlar doymadan yemek yemiyorum, kendime bunu hak görmüyorum. Doyduklarında seviniyorlar, yüzümü öpüyorlar, sarılıyorlar. Ben onlarla mutlu oluyorum. İnsanların hayvanları tanıdıkça, sevdikçe çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Bunlar insana bir hayat veriyor. Ormanlar bu sahipsiz canlarla dolu. Kışın onları çok zor şartlar bekliyor. Lütfen herkes hayvanlara doğaya sahip çıksın."