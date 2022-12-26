Can dostlara mama mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce restoran ve kurumlardan artan yemekler, sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisinde mamaya dönüştürülüyor. Yıl boyunca ekiplerce 190 bin kilogram artan yemek toplandı.



Restoran ve üniversiteler, okullar gibi kurumların yemekhanesinden artan yemekler, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içindeki mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor. Günlük 600 kilogram mama üretiliyor.