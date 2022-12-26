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26 Aralık 2022 Pazartesi 13:42:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 13:42:00

Can dostlara mama mesaisi

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Samsun'da şehrin artan yemekleri sahipsiz hayvanlara 'mama' oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce restoran ve kurumlardan artan yemekler, sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisinde mamaya dönüştürülüyor. Yıl boyunca ekiplerce 190 bin kilogram artan yemek toplandı.

Restoran ve üniversiteler, okullar gibi kurumların yemekhanesinden artan yemekler, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içindeki mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor. Günlük 600 kilogram mama üretiliyor.

Etiketler : samsun can dost mama
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