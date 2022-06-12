Can dostlar için inşaatı durdurdu

Siirt'in Akyamaç köyünde ev inşaatında bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi'ye bildirdi. Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için çalışmaların durdurulmasını istedi.



Köpek ve yavrularının zarar görmemesi için çalışmaları durdurduğunu anlatan Sevgi, "Gerekirse inşaatı bir hafta değil bir ay bile durdururuz. Yeter ki o hayvanlarımızın yavruları güvenli ve sağlıklı şekilde biraz büyüsün" dedi.