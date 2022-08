Can dostlar için görev başındalar

Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hasta ve yaralı hayvanların yardımına koşuyor. Hayvanları ve doğayı korumak için 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, Hayvan Durum İzleme uygulaması ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarla harekete geçiyor.



Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında olan ekip, bir komiser ve üç polis memurundan oluşuyor. Yıl içinde 230 ihbara müdahale eden ekipler, hayvanları ve doğayı korumak için çalışıyor. Ekipler, ihbarların yanı sıra yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanların da yardımına koşuyor. Kent genelinde farklı alanlara yıl içinde 80 ton mama bırakan ekipler, tehlikeli ırk olarak belirlenen 146 hayvanı da daha iyi şartlarda barınmalarının sağlanması amacıyla belediye barınağına teslim etti. Polis memuru İbrahim Büyükkarabağ, AA muhabirine, İl Tarım ve Orman ile Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleriyle koordineli şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. HAYDİ ekibi olarak iki yılda 604 ihbara müdahale ettiklerini aktaran Büyükkarabağ, bu kapsamda hayvanlara eziyet, yasaklı ırk sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 76 kişiye 201 bin 171 lira idari para cezası kesildiğini belirtti. Eziyet görmüş sahipli veya sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Büyükkarabağ, şöyle devam etti: "Şiddet görmüş hayvanların tespitini yaparak uzman ekibimizle hareket ediyoruz. Olay yerine ulaşan ekibimiz tarafından öncelikle mama ve su verilerek hayvanın sakinleşmesini sağlıyoruz. Ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim ediyoruz. Böylelikle hayvanın kontrol altına alınmasını sağlıyoruz. Eziyet görmüş hayvanın insanlara alışması ve travmayı atlatması için her gün farklı bir görevliyle gezdirilip mama ve su verilerek bu süreci aşmasını sağlıyoruz." Büyükkarabağ, HAYDİ uygulamasının tanıtılması ve daha çok can dostuna ulaşabilmek amacıyla da çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda her fırsatta uygulamanın tanıtımını yaptıklarını aktaran Büyükkarabağ, kentte 35 bin kişiye uygulamanın anlatıldığını belirtti. Büyükkarabağ, sahipli, sahipsiz bütün hayvanlara yardım edebilmeleri için herkesin HAYDİ uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi. HAYDİ ekibinde görevli polis memuru Emre Işıklı da sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için gelen ihbarlar doğrultusunda yardım etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirtti. Özellikle zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalan sahipsiz hayvanların beslenmesi için gerek yerel yönetimler gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla belirlenen noktalara mama ve su bıraktıklarını ifade eden Işıklı, geçen yıl 110 ton, bu yıl içinde de 80 ton civarında mama dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.