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10 Şubat 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 20:00:00

Can dostlar için çabalıyor! Felce karşı iyilik hareketi

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Abdulmenaf Çelik, "Ben sokakta sahipsiz olan bir hayvana yürüteç yapmıyorum. Çünkü yürüteç yaptığımız hayvanın sahipli olması gerekiyor. Sökülüp takılan bir şey olduğu için fizik tedavi gibi görebiliriz bunu. Belli zamanlarda sökülüp, takılması gerekiyor” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞTILAR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan ve özel bir şirkette hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, sosyal medyada gördüğü bir derneğin ilanı üzerine sokak hayvanları için mama yardımında bulundu. Bu yardımın üzerine Çelik'e ulaşan dernek yetkilileri, torna ve kaynak kullanabildiğinden ötürü, ihtiyacı olan engelli hayvanlar için yürüteç yapmasını istedi.

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN DE ÇALIŞIYOR

Yapabileceği bir şey olduğunu görünce kolları sıvayan Çelik, kendisine ulaşan hayvan sahipleri için yürüteç yapmaya başladı. Malzemeleri temin eden ve arkadaşının atölyesinde çalışmalarını yürüten Çelik, bu güne kadar 400'den fazla engelli hayvana yürüteç yaparak onlara umut oldu. Aynı zamanda birçok Serabral Palsi hastası çocuğa da yürüteç yaptı.

Etiketler : abdulmenaf çelik sokak hayvanları yürüteç serabral palsi hastası
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