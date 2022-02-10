SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞTILAR



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan ve özel bir şirkette hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, sosyal medyada gördüğü bir derneğin ilanı üzerine sokak hayvanları için mama yardımında bulundu. Bu yardımın üzerine Çelik'e ulaşan dernek yetkilileri, torna ve kaynak kullanabildiğinden ötürü, ihtiyacı olan engelli hayvanlar için yürüteç yapmasını istedi.

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN DE ÇALIŞIYOR



Yapabileceği bir şey olduğunu görünce kolları sıvayan Çelik, kendisine ulaşan hayvan sahipleri için yürüteç yapmaya başladı. Malzemeleri temin eden ve arkadaşının atölyesinde çalışmalarını yürüten Çelik, bu güne kadar 400'den fazla engelli hayvana yürüteç yaparak onlara umut oldu. Aynı zamanda birçok Serabral Palsi hastası çocuğa da yürüteç yaptı.